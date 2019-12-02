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Минское «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи». Онлайн
Источник материала: Tut.by
«Зубры» проиграли шесть из семи последних матчей, занимая сейчас последнее место в Континентальной хоккейной лиге. Отставание от зоны плей-офф составляет уже 11 очков, но руководители команды не теряют шансов пробиться в первую восьмерку Запада. Отметим, что сегодня 50-летие отмечает главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.
Что касается «Сочи», то дела у «леопардов» лишь немного лучше, чем у минчан. После прихода на пост главного тренера белорусского специалиста Александра Андриевского, южане немного поправили свое положение, но все равно сильно отстают от первой восьмерки конференции.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Минское «Динамо» завершит выездное турне в Континентальной хоккейной лиге матчем против «Сочи».
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