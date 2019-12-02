Минское «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи». Онлайн

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта Минское «Динамо» завершит выездное турне в Континентальной хоккейной лиге матчем против «Сочи».

Партнер проекта Минское «Динамо» завершит выездное турне в Континентальной хоккейной лиге матчем против «Сочи».

«Зубры» проиграли шесть из семи последних матчей, занимая сейчас последнее место в Континентальной хоккейной лиге. Отставание от зоны плей-офф составляет уже 11 очков, но руководители команды не теряют шансов пробиться в первую восьмерку Запада. Отметим, что сегодня 50-летие отмечает главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Сочи», то дела у «леопардов» лишь немного лучше, чем у минчан. После прихода на пост главного тренера белорусского специалиста Александра Андриевского, южане немного поправили свое положение, но все равно сильно отстают от первой восьмерки конференции.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча хозяев. Коэффициент на победу «Сочи» — 1,46, на «Динамо» — 3,02.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.

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