«Минск-Арена» отдает деньги за билет на отмененный концерт Иглесиаса, а Kvitki.by - нет. Почему?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске должен был пройти концерт Энрике Иглесиаса. За две недели до него стало известно, что выступление отменили . Мы уже писали о том, что организатор исчез и фанаты Иглесиаса объединяются , чтобы добиться возврата денег за билеты. В истории появились новые подробности: оказывается, некоторым зрителям уже полностью возместили стоимость билетов на несостоявшийся концерт. Выясняем, как так получилось.

Билеты на концерт Энрике Иглесиаса можно было купить в трех точках продажи: через Kvitki.by, в кассах «Минск-Арены» и на сайте организатора ArtBG. AFISHA.TUT.BY узнала, что всего через сайт «Квитков» было продано более 3600 билетов, а через кассу «Минск-Арены» — порядка 200 билетов. При этом деньги за квитки, что были реализованы через «Минск-Арену», многим зрителям несостоявшегося концерта уже вернули.

В связи с этим на почту редакции поступают вопросы: почему проблема возврата существует только у тех, кто покупал билеты непосредственно у «Квитков», а те, кто приобрел их через кассу «Минск-Арены», получили свои деньги?

Как мы уже объясняли, после того, как вы купили билет на концерт Иглесиаса через сайт «Квитков», билетному оператору приходит оплата, и он с некоторой периодичностью отправляет эти деньги организатору (в данном случае — в Болгарию) оставляя себе комиссию. Директор компании Kvitki.by Александр Касинский комментирует:

— Ни один концерт уровня «Минск-Арены» не может проводиться только за средства организатора, нужно понимать масштаб мероприятия. Гонорар артиста, технический райдер, реклама — все эти расходы несет организатор, чаще всего как раз за счет получаемых средств от продажи первых билетов. То есть обычно организатор вносит только предоплату артисту, чтобы «забронировать» его на определенные дату и место. Все остальные — текущие и будущие — платежи совершаются со средств, собранных от проданных билетов. Соответственно, если в этой ситуации билетный оператор (напомним, что через Kvitki.by было куплено в 18 раз больше билетов, чем через «Минск-Арену» — Прим. ред.), то тогда организатор будет не в состоянии провести мероприятие.

С «Минск-Ареной» ситуация — принципиально иная. Это площадка, на которой планировался проводить концерт, и организатор должен был оплатить ее аренду. Это расхожая практика, когда деньги, которые реализуются через кассы самой площадки, по итогу идут в счет аренды. В «Минск-Арене» нам объяснили:

— Пока концерт не состоялся, деньги за билеты, проданные в «Минск-Арене», остаются у нас на счету. Для нас это нормальная практика.

Для тех, кто все-таки купил билеты через Kvitki.by, напомним, что на счету «Квитков» все еще находятся 114 тысяч рублей из практически 490 тысяч рублей. Эти деньги компания не успела перевести ArtBG. При этом юридически они не являются деньгами компании Kvitki.by, это все еще средства организатора. Их судьба сейчас решается: скорее всего, уже суд будет принимать решение, кто именно и по каким механизмам будет возвращать эти деньги фанатам. В ГУВД Мингорисполкома нам сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Также добавим, что в данный момент компания Kvitki.by планирует вернуть каждому купившему билет хотя бы комиссию за покупку — 4 рубля. Когда это будет решено окончательно, мы об этом напишем.

Читайте также

Эти песни мы раньше слышали каждый день. Сможете вспомнить белорусские хиты 2000-х?

Группа Drezden Сергея Михалка объявила о первом концерте

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play