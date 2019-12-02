Лукашенко: Хотел видеть оппозицию в парламенте, но за неё голосует только 3,5%

Вспоминая недавние парламентские выборы, он вдруг заявил, что западные наблюдатели заранее составили негативные отчёты, а потом просто их подписали.





"Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров, — объяснил он. — Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Максимум 4% у двух человек”. Глава государсвта не понимает, как можно провести в парламент оппозиционеров, да ещё и демократическим путём, как требуют, если их “даже за руку нельзя было взять и привести”.





Лукашенко считает, что выборы в Беларуси не могут быть более демократичными, чем в этом году.





“Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше, — сказал он. — Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе”.









По его словам, в результате одни восхищались итогами выбороы, другие сказали, что раз оппозиция не попала в парламент, значит “беда, плохо, недемократично, опять нет свободы, диктатурв”.





Лукашенко обозвал это “полной чепухой”.





“Мы никого не давили", — подчеркнул он.





По словам главы государства, проблема белорусских оппозиционеров в том, что они работают только в периоды электоральных кампаний и живут на зарубежные гранты.



