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Naviband, Nizkiz и Лера Яскевич. СТВ раскрывает секреты новогоднего «Квартирника»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рок и поп – под бой курантов. «Новогодний огонек» на СТВ зажжет в необычном формате «Квартирника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принимать гостей будет ведущий Петр Елфимов, а все приглашенные исполнят современные новогодние хиты, некоторые на новый лад – всеми любимые песни прозвучат и на белорусском языке. Будут и премьеры, и спецэффекты, и особая атмосфера домашнего уюта.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Новый год для телевизионщиков и артистов обычно начинается намного раньше, чем у большинства белорусов. Таковы особенности профессии. Некоторые селебрити поднимают бокалы под бой курантов не единожды.
Илья Митько, лидер группы «Леприконсы»:
Лайфстайл этого года – свободный формат – «Квартирник» на СТВ. Это уютная праздничная домашняя обстановка, где в гостиной по-хозяйски заправляет Петр Елфимов.
Петр Елфимов, ведущий «Квартирника»:
А в гостях – любимые всеми артисты. Такую эклектику редко увидишь. Рок и поп на одной сцене. Уживаются. Инна Афанасьева и Nizkiz, Лера Яскевич и Лариса Грибалева. СТВ объединяет. И дарит зрителям живой звук и живые эмоции.
Кстати, многие «старые песни о главном» обретут новое звучание. Любимые мировые хиты в Новый год по-белорусски.
Агата Моцко, главный режиссер «Квартирника»:
Рассекретим! А теперь мы покажем то, что увидите только вы и только сейчас. Впрочем, вот так – по-бутафорски – дюшес вместо шампанского в новый телегод наверняка поднимают на всех съемочных площадках.
А теперь в закулисье. Оно продолжает жить своей жизнью. В гримерке работа ни на минуту не останавливается.
Наталья Машок, гример СТВ:
Екатерина Забенько, телеведущая СТВ:
За минуту до выхода артисты поют песни, разучивают тексты и активно шутят. Но процесс записи это не отменяет.
Вероника Гришкова:
Правда, сегодня пишется предмонтажная версия. Ее еще будут дорабатывать. Чтобы в новогоднем эфире телезрители увидели безупречное шоу.
Виктория Альшевская, режиссер СТВ:
Вероника Гришкова:
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Новости Беларуси. Рок и поп – под бой курантов. «Новогодний огонек» на СТВ зажжет в необычном формате «Квартирника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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