Источник материала: Новости Волковыска

Ночью 1 декабря в Минске около станции метро «Восток» неизвестная девушка бегала голой, а затем легла на дорогу перед автомобилями. Неадекватное поведение попало на видео.

Автор ролика опубликовал запись видеорегистратора, на которой видна обнаженная девушка, вещи которой лежат у края проезжей части.

«Бегала туда-сюда, потом просто легла на дорогу, далее приехал наряд милиции, и деваху забрали. Погода, между прочим, была -2 градуса», – написал мужчина.

По его словам, женщина «средних лет» была полностью голой и вела себя неадекватно.

Вскоре на место прибыл наряд милиции и девушку забрал. Правоохранители пока не дали комментария по поводу произошедшего.