Лукашенко: Сербия будет процветать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сербия всегда найдет счастье и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает телеканал «МИР 24». Лукашенко находится в стране с официальным визитом.

«Не торопитесь, потерпите, и Сербия будет процветающей страной. Только старайтесь больше не переворачивать страну. На улицах счастье не делается. Слушайте всех, но живите своим умом. К сожалению, в нашем тесном бешеном мире, с такими темпами друзей очень мало, а может, их и нет», – сказал президент Беларуси.