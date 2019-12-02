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Лукашенко: Сербия будет процветать
03.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сербия всегда найдет счастье и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает телеканал «МИР 24». Лукашенко находится в стране с официальным визитом.
«Не торопитесь, потерпите, и Сербия будет процветающей страной. Только старайтесь больше не переворачивать страну. На улицах счастье не делается. Слушайте всех, но живите своим умом. К сожалению, в нашем тесном бешеном мире, с такими темпами друзей очень мало, а может, их и нет», – сказал президент Беларуси.
Также белорусский президент назвал ЕС мощной опорой планеты и высказался за сохранение союза. Сербии он пожелал достойно пройти путь к своей цели. По итогам переговоров главы государств подписали ряд документов о сотрудничестве в различных отраслях и
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Президент Беларуси в ходе официального визита в Сербию провел переговоры с Александром Вучичем.
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