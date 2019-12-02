|
В Солигорске пройдут Межрайонные открытые соревнования среди инвалидов-колясочников.
03.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 ноября 2019 21:21 726
В Солигорске пройдут Межрайонные открытые соревнования среди инвалидов-колясочников.
16 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе пройдут Межрайонные открытые соревнования среди инвалидов-колясочников. НАЧАЛО: 11.00.
В ПРОГРАММЕ:
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября 2019 21:21 726 В Солигорске пройдут Межрайонные открытые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)