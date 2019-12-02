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Марцел Личка: «Босс брестского "Динамо" ничего не понимает в футболе»

03.12.2019 19:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка рассказал о разногласиях с руководством брестчан.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Ощущаете ли вы это отсутствие свободы в своих отношениях с игроками и руководством?

— С руководством — да! Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу. Это я главный, и если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не занимаюсь его делами, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг-друга порой сложно, — приводит слова Лички «Белорусский футбол» со ссылкой на Radio.cz.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка рассказал о разногласиях с руководством брестчан.
 
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