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Коммунальные тарифы в 2020-м вырастут
Источник материала: Партизан
Чиновник рассказал, сколько белорусы будут платить за ЖКУ.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщил
«Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством», - сказал Иван Вежновец.
По его словам, проект указа планируется внести на рассмотрение диктатора в ближайшее время, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2020 года.
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Чиновник рассказал, сколько белорусы будут платить за ЖКУ.
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