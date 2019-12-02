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Беларусь по-прежнему не признает Косово

03.12.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не изменила свою позицию по вопросам территориальной целостности Сербии, заявил сегодня Александр Лукашенко после переговоров с Президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы придерживаемся схожих взглядов на мировую повестку, активно взаимодействуем в международных организациях. Не меняется позиция Беларуси по вопросу территориальной целостности вашего государства", - заявил Лукашенко.

Он заверил, что Беларусь готова и впредь оказывать Белграду необходимое содействие на различных международных площадках.

"Если мы в чем-то можем вам помочь, вы скажите - мы обязательно это сделаем. В свою очередь мы рассчитываем на поддержку со стороны наших сербских друзей по принципиальным для нас вопросам", - добавил белорусский президент.

Республика Косово объявила независимость 17 февраля 2008 года и считается частично признанной. В конституции Сербии Косово остается частью сербского государства. Независимость территории признали 108 стран-членов ООН из 193-х. Большинство стран Запада признают Косово. Россия занимает резко негативную позицию относительно независимости республики. Беларусь также не признала Косово и в свое время выступала с резкой критикой акта независимости.
 
 
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Беларусь не изменила свою позицию по вопросам территориальной целостности Сербии, заявил сегодня Александр Лукашенко после переговоров с Президентом Сербии...
 
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