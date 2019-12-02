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Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

03.12.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Белград (подробнее здесь).

Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»

В нарушение привычного протокола, подарками президенты обменялись не на прощание, а сразу после завершения разговора в формате один на один.

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

От нас – традиционная корзина с продуктами, в любви к которым чуть позже признается сербский президент, и особенная икона – родовая для рода Вучича. Для Александра Лукашенко – уникальный экспонат.

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поскольку ты истинный ценитель этого, поэтому не жалко.

Попробуй, наша продукция чем-то похожа. Вот сало.

Александр Вучич, президент Сербии:
Продукт из мяса говядины… Я очень люблю сало.

Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко:
Попробуй, это приготовлено специально.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Вучич
 
 
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Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Белград (подробнее здесь). Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем...
 
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