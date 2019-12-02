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Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Сербию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Официальный визит Александра Лукашенко в Белград завершился. В аэропорту его лично провожал президент Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знак дружеских отношений между главами государств и особого – партнерского отношения к Беларуси.
Напомним, Александр Вучич получил приглашение в любое удобное время посетить нашу страну.
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Новости Беларуси. Официальный визит Александра Лукашенко в Белград завершился. В аэропорту его лично провожал президент Сербии, сообщили в программе Новости «24...
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