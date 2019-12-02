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Пробивший стену зала автомобиль прервал гандбольный матч
Источник материала: Tut.by
Во время матча молодежного чемпионата Швеции по гандболу стену зала протаранил автомобиль. Видео появилось в Twitter Expressen,
По информации издания, спортсмены и фанаты в панике покинули стадион, опасаясь теракта. Отмечается, что 29-летний водитель получил повреждения и был доставлен в больницу. Мужчину арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде и халатности на дороге.
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Это произошло во время матча молодежного чемпионата Швеции.
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