В Минске Renault сбил 15-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

В Минске 15-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 3 декабря, около 16.40. По предварительной информации, водитель Renault Megane ехал по улице Семашко и сбил девочку. По словам мужчины, она внезапно выбежала на запрещающий сигнал светофора из-за ехавшего во втором ряду грузовика.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.