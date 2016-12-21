МИНСК, 21 дек — Sputnik. Переговорщики в течение года так и не смогли добиться значительного результата в выполнении минских соглашений. В среду 21 декабря Контактная группа соберется на последнее заседание в 2016 году. Представители ДНР И ЛНР заявили о подготовке следующей январской встречи уже после Нового года.



© Sputnik Алексей Вовк Савченко рассказала подробности своего визита в Минск

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе работает в Минске с сентября 2014 года, за это время были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако спустя почти два года со дня подписания данных соглашений ни один пункт Комплекса стороны вооруженного конфликта так и не выполнили. Переговоры зашли в тупик из-за разных взглядов Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР на решение конфликта.

Как ожидается, сегодня основной темой переговоров станут нарушения перемирия в Донбассе, а также создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. При этом Киев настаивает на соблюдении режима тишины, называя прекращение огня ключевым условием.

В ЛНР говорят о необходимости согласования в ходе последней в 2016 году встречи текста так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

По-прежнему остро стоит проблема обмена пленными. Несмотря на достигнутую в Минске договоренность сделать это по формуле "228 на 42", Киев так и не пошел на разблокировку этого вопроса. Вторая сторона конфликта настаивает на формуле "всех на всех". Также не удается прийти к единому мнению о количестве пленных с обеих сторон.

Эксперты отмечают, что остальные вопросы политического пакета — амнистия, модальности выборов, изменения в Конституцию Украины — станут предметом обсуждения уже на январской встрече. "Никто уже не сомневается, что минские соглашения, которые должны были быть выполнены до конца 2015 года, не будут реализованы и в 2016 году", — отмечает РИА Новости Украина .

"Вопрос продления Минска еще не стоял. Но Денис Владимирович Пушилин (глава делегации самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске, — Sputnik) сообщил, что есть встречи, которые запланированы на 2017 год. Исходя из всех нынешних процессов, логично было бы перенести их на 2017 год", — цитирует агентство заявление главы ДНР Александра Захарченко.

Местное население в Донбассе довольно скептически относится к идее продления минских договоренностей на будущий год — люди в большинстве не верят, что переговорный процесс сможет способствовать урегулированию конфликта.