﻿﻿ Контактная группа: последняя встреча в 2016 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Контактная группа: последняя встреча в 2016 году

21.12.2016 08:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Переговорщики в течение года так и не смогли добиться значительного результата в выполнении минских соглашений. В среду 21 декабря Контактная группа соберется на последнее заседание в 2016 году. Представители ДНР И ЛНР заявили о подготовке следующей январской встречи уже после Нового года.

Контактная группа: последняя встреча в 2016 году
© Sputnik Алексей Вовк
Савченко рассказала подробности своего визита в Минск

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе работает в Минске с сентября 2014 года, за это время были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако спустя почти два года со дня подписания данных соглашений ни один пункт Комплекса стороны вооруженного конфликта так и не выполнили. Переговоры зашли в тупик из-за разных взглядов Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР на решение конфликта.

Как ожидается, сегодня основной темой переговоров станут нарушения перемирия в Донбассе, а также создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. При этом Киев настаивает на соблюдении режима тишины, называя прекращение огня ключевым условием.

В ЛНР говорят о необходимости согласования в ходе последней в 2016 году встречи текста так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

По-прежнему остро стоит проблема обмена пленными. Несмотря на достигнутую в Минске договоренность сделать это по формуле "228 на 42", Киев так и не пошел на разблокировку этого вопроса. Вторая сторона конфликта настаивает на формуле "всех на всех". Также не удается прийти к единому мнению о количестве пленных с обеих сторон.

Эксперты отмечают, что остальные вопросы политического пакета — амнистия, модальности выборов, изменения в Конституцию Украины — станут предметом обсуждения уже на январской встрече. "Никто уже не сомневается, что минские соглашения, которые должны были быть выполнены до конца 2015 года, не будут реализованы и в 2016 году", — отмечает РИА Новости Украина.

"Вопрос продления Минска еще не стоял. Но Денис Владимирович Пушилин (глава делегации самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске, — Sputnik) сообщил, что есть встречи, которые запланированы на 2017 год. Исходя из всех нынешних процессов, логично было бы перенести их на 2017 год", — цитирует агентство заявление главы ДНР Александра Захарченко.

Местное население в Донбассе довольно скептически относится к идее продления минских договоренностей на будущий год — люди в большинстве не верят, что переговорный процесс сможет способствовать урегулированию конфликта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны понимают, что и в среду 21 декабря не достигнут согласия по всем острым вопросам, и заявляют, что готовы к новым переговорам в январе 2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика