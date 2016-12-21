|
Правительство 21 декабря ответит на вопросы парламентариев
21.12.2016 08:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Правительство отчитается перед парламентариями о работе в сфере развития минерально-сырьевой базы страны, в среду также состоится закрытие первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва, сообщили Sputnik в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.
21 декабря 2016 года состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета республики Национального собрания Беларуси.
"Перед парламентариями с докладом на тему "О приоритетах и результатах работы в сфере развития минерально-сырьевой базы страны и использования природных ресурсов" выступит заместитель премьер-министра Михаил Русый", — сообщили в пресс-службе.
Собеседники Sputnik отметили, что члены правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов.
Также 21 декабря состоится заседание Палаты представителей и закрытие первой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики шестого созыва. В ходе заседания депутатский корпус рассмотрит в первом чтении проекты законов "О внесении изменений и дополнений в закон "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси", "О внесении изменений и дополнений в закон "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека", сообщили в пресс-службе.
По окончании заседания с докладом выступит председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, отметили в пресс-службе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед депутатами и сенаторами в Овальном зале отчитается вице-премьер Русый, который в правительстве курирует сектор агропромышленного комплекса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии