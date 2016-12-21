Александр Лукашенко накануне провел встречу с с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси.

В ходе беседы белорусский президент отметил, что ждет от ОБСЕ откровенного разговора. Также Лукашенко напомнил, что накануне встречи были обозначены две важнейших темы: будущая сессия ПА ОБСЕ в Минске и итоги парламентских выборов в Беларуси.

«Мы с вами договаривались, что в любое удобное время при вашем желании можем встретиться и обсудить старые и новые вопросы, которые возникли, которые, возможно, еще возникнут. И, следуя договоренности и обещаниям, сегодня встречаюсь с вами и жду откровенного разговора. Вопрос безопасности и сотрудничества как никогда громко должен звучать именно во взаимосвязи — безопасности не может быть без сотрудничества. Как у нас говорят, если мы будем волком смотреть друг на друга, не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через забор, то ни о какой безопасности в этом регионе речи быть не может», - отметил Лукашенко.

Как отметил заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, руководитель делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кент Харстед, встреча стала важным шагом для детального обсуждения вопросов. Он также добавил, что сегодня ОБСЕ нацелено на сотрудничество с Беларусью.

Александр Лукашенко также много говорил про безопасность, отмечая, что будущая сессия ПА ОБСЕ должна стать важные шагом на пути обеспечения безопасности в европейском регионе.

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в мире, вы это видите: каждый день - день напряженности в международных отношениях, и мы с вами должны ценить наш регион, вашу родину и Беларусь как безопасные, хорошие страны, где можно спокойно жить и более-менее нормально работать», - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба.

Что касается вопроса оценки выборов со стороны ОБСЕ, то президент Беларуси дал понять, что к этому ровно.

«У нас прошли президентские, потом парламентские выборы. Вы, ваши представители и наблюдатели присутствовали на этих выборах. Мы очень много обсуждали данные вопросы, вы делали свои заключения. Не скажу, что они нас уж слишком разочаровали, но и не особо обрадовали. Думаю, что нам надо откровенно и серьезно поговорить с вами на тему выборов, но таким образом, чтобы не было у вас излишних ожиданий в отношении Беларуси, а у нас не было излишних надежд. Нам надо честно и откровенно сказать, каким образом мы будем действовать в эти острые периоды предвыборной, выборной кампаний, а также в каком направлении будем совершенствовать наше законодательство по выборам. А вы, я надеюсь, скажете свое мнение по поводу выборов. Думаю, я найду важные аргумент-два, которые вас убедят, что у нас ситуация по выборам не хуже, чем в других странах, это во-первых. А во-вторых, выборы - это очень серьезная вещь, и к ним надо относиться очень серьезно», - заявил он.