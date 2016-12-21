МИНСК, 21 дек — Sputnik. Официальным поводом визита в Минск главы международной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси Каетаны де Зулуеты Овтрам и специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ, заместителя Председателя ПА ОБСЕ Кента Харстеда стал окончательный отчет по итогам сентябрьской избирательной кампании.

Однако основными вопросами, которые обсуждались в ходе встреч в Минске, стали рекомендации ОБСЕ по совершенствованию белорусского избирательного кодекса и сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая должна пройти в середине 2017 года в Минске.

Не смотреть волком

Безопасности в регионе не будет, если Беларусь и ОБСЕ будут смотреть друг на друга волком, заявил, принимая во вторник руководителей миссий ОБСЕ, президент Александр Лукашенко.

"Вопрос безопасности и сотрудничества как никогда громко должен звучать именно во взаимосвязи — безопасности не может быть без сотрудничества. Как у нас говорят, если мы будем волком смотреть друг на друга, не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через забор, то ни о какой безопасности в этом регионе (европейском — Sputnik) речи быть не может", — заявил президент Беларуси.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо делать все для обеспечения безопасности в регионе. На фоне напряженности, которая наблюдается в мире, "мы с вами должны ценить наш регион, вашу родину и Беларусь как безопасные, хорошие страны, где можно спокойно жить и более-менее нормально работать", добавил он.

Лукашенко надеется, что предстоящая в Минске сессия ПА ОБСЕ должна стать важным шагом для дальнейшего обеспечения стабильности и безопасности в Европейском регионе.

Белорусский ответ на европейские рекомендации к 1 февраля

Вопрос европейских рекомендаций по совершенствованию избирательного законодательства и белорусской готовности следовать этим рекомендациям обсуждался во время встреч Каетаны де Зулуеты Овтрам и Кента Харстеда в Центризбиркоме.

Белорусские предложения по реализации в Беларуси рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ планируется выработать к 1 февраля, цитировала по итогам встречи председателя ЦИК Лидию Ермошину агентство БелТА.

"Мы их собираемся выработать совместно со всеми заинтересованными ведомствами к 1 февраля", — сказала Ермошина. При этом она не смогла уточнить, какие именно рекомендации будут учтены. Объяснила тем, что над документом будет работать не только члены ЦИК, но и эксперты межведомственной группы.

Представители ОБСЕ смогли еще раз сформулировать свои рекомендации не только главе ЦИК, но и членам межведомственной группы, которая будет заниматься выработкой предложений по совершенствованию избирательного законодательства. Они приняли участие в заседании группы и еще раз обратили внимание на необходимость пересмотра существующей процедуры подсчета голосов и формирования состава избирательных комиссий.

"По этим и другим вопросам Центризбирком сообщил свою позицию, при этом указал, какие, на наш взгляд, рекомендации могут быть учтены в будущем в избирательном законодательстве, а какие являются неразумными", — рассказала Лидия Ермошина.

В оппозиции удивились

Накануне вечером Каетана де Зулуета и Кент Харстед встретились с представителями белорусской оппозиции. Новость о существовании межведомственной группы при ЦИК и начавшейся работе по выработке предложений, направленных на изменение избирательного законодательства, вызвала удивление у лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.

"Спасибо иностранцам, Тане де Зулуете и Кенту Харстеду, руководителям миссии БДИПЧ ОБСЕ. Вчера благодаря им узнал о существовании межведомственной группы по подготовке изменений в Избирательный кодекс", — написал Лебедько в своем "Фейсбуке".

Лидер гражданской кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев назвал встречу "рождественской" и обнадеживающей.

"Много планов на следующий год. Уже 1 февраля межведомственная группа представит свои предложения по изменению избирательного законодательства. Далее пройдет несколько больших встреч с парламентариями из ПА ОБСЕ в Минске. Мы предложили включить в диалог региональный уровень и расширить повестку прав человека и кроме политической добавить то, что волнует сегодня каждого: права при увольнении с работы, социальная защита, возможность вести свое дело, честность судов, развитие местного самоуправления", — написал Дмитриев .

По его мнению, диалог внутри Беларуси становится залогом безопасности.