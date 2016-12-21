МИНСК, 21 дек — Sputnik. Грузинский народ и сама Грузия очень популярны в Беларуси, заявил после встречи с главой МИД страны Михеилом Джанелидзе руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Министр иностранных дел принял участие в открытии в Грузии белорусского посольства. Макей поблагодарил грузинских коллег за гостеприимство.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей обсудил в Гамбурге перспективы сотрудничества Беларуси и НАТО

"Действительно, как сказал мой коллега, после того, как начали активно развиваться политические контакты, мы достигли успеха и в развитии торгово-экономического сотрудничества. Один лишь маленький пример: только за этот год наш товарооборот вырос на 70 процентов. Количество белорусских туристов, которые посещают вашу прекрасную страну и летом, и зимой, выросло на 30 процентов", — заявил Макей.

По словам главы МИД, отношения Беларуси и Грузии "находятся на правильном пути", а стороны и дальше будут развивать торгово-экономические контакты во всех сферах и областях. Планирует Беларусь расширять и культурное сотрудничество.

"Грузинский народ, Грузия очень популярны в Беларуси. Буквально полтора-два месяца назад в Минске состоялся так называемый фестиваль "Тбилисоба". В течение дня его посетили более 20 тысяч человек, познакомились с богатыми грузинскими традициями, с богатой и вкусной грузинской кухней. Отзывы в средствах массовой информации были самые благожелательные", — заверил коллегу Макей.

Руководитель ведомства подчеркнул, что Беларуси рассматривает Грузию как абсолютно дружественное государство.

"И официальное открытие нашего посольства, которое мы проводим сегодня, говорит о многом. Это говорит о том, что мы пришли сюда надолго и не собираемся уходить. Я уже сказал господину Министру, что, наверное, мы допустили в свое время ошибку, что так долго не открывали наше дипломатическое учреждение здесь. Но эта ошибка сегодня исправлена", — добавил министр иностранных дел Беларуси.

Открытие посольства — это очень хороший подарок нашим странам, нашим народам накануне приближающегося Нового года, заключил Макей.