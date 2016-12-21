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В польском Сейме планируют провести дебаты по ситуации вокруг "Белсата"

21.12.2016 10:40 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. Комиссия по международным делам Сейма Польши планирует поднять вопрос о ситуации вокруг "Белсата" на парламентских дебатах. Об этом белорусской службе Польского радио сообщил заместитель председателя комиссии, представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Роберт Тышкевич.

"Мы будем протестовать, — заявил Тышкевич. — Мы соберем заседание комиссии по иностранным делам. Ликвидация "Белсата" будет очень серьезным решением. Это поворот на 180 градусов в польской внешней политике. С этим поворотом мы не согласны и считаем его политической ошибкой".

Он подчеркнул, что польская политика в отношении Беларуси всегда заключалась в совмещении политики добрососедства с политикой демократической трансформации.

"Мы будем требовать, чтобы правительство выполняло волю парламента, — сказал Тышкевич. — Напомню, что комиссия по международным делам единогласно приняла решение по усилению политики поддержки белорусских независимых СМИ, а не их ликвидации".

Декларацию о том, что Польша должна увеличить поддержку независимых СМИ в Беларуси, комиссия по международным делам приняла 15 декабря. Свои подписи под декларацией поставили представители всех политических партий, а также заместитель министра иностранных дел Польши Ян Дзедзичак.

О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата", и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси. МИД Польши заявил, что решение о финансировании "Белсата" пока не принято.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски в интервью wPolityce заявил, что правительство планирует объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну.

Министр заверил, что "белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а его директору Агнешке Ромашевской "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал Ващиковски.

Спутниковый телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. Комиссия по международным делам Сейма Польши планирует поднять вопрос о ситуации вокруг "Белсата" на парламентских дебатах. Об этом...

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