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Макей: Открытие посольства Беларуси в Грузии будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран
21.12.2016 10:53 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Открытие в Грузии посольства Беларуси является качественно новым этапом в истории двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему расширению связей и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 декабря в Тбилиси на церемонии открытия белорусской дипмисии.
В ходе официального визита в Грузию состоялись встречи Макея с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе, католикосом-патриархом Грузии Илией II, сообщает пресс-служба МИД.
На встрече с президентом Грузии стороны подчеркнули, что отношения между Беларусью и Грузией всегда носили дружественный и открытый характер. Отмечено, что динамику двустороннему взаимодействию придали активизировавшиеся с 2015 года контакты на высшем и высоком уровнях. Стороны также обсудили вопросы организации официального визита президента Грузии в Беларусь в 2017 году.
В ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Джанелидзе обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, региональной безопасности, взаимодействия в международных организациях.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Макей: Открытие посольства Беларуси в Грузии будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран
Минск, 21 декабря. Открытие в Грузии посольства Беларуси является качественно новым этапом в истории двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему...
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