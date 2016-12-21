Минск, 21 декабря. Открытие в Грузии посольства Беларуси является качественно новым этапом в истории двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему расширению связей и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 декабря в Тбилиси на церемонии открытия белорусской дипмисии.

В ходе официального визита в Грузию состоялись встречи Макея с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе, католикосом-патриархом Грузии Илией II, сообщает пресс-служба МИД.

На встрече с президентом Грузии стороны подчеркнули, что отношения между Беларусью и Грузией всегда носили дружественный и открытый характер. Отмечено, что динамику двустороннему взаимодействию придали активизировавшиеся с 2015 года контакты на высшем и высоком уровнях. Стороны также обсудили вопросы организации официального визита президента Грузии в Беларусь в 2017 году.



Маргвелашвили заявил о заинтересованности Грузии в изучении белорусского опыта развития аграрного сектора. В соответствии с договоренностями по итогам заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству предложено ускорить реализацию в Грузии совместного проекта по выпуску тракторов малой мощности, оказать содействие в подготовке специалистов-аграриев на базе высших учебных заведений Беларуси.



Достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога и оказании взаимной поддержки в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".



На встрече с председателем парламента Кобахидзе было предложено сформировать в ближайшее время группы дружбы в парламентах двух стран, что позволит повысить эффективность межпарламентского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в различных международных парламентских измерениях.

В ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Джанелидзе обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, региональной безопасности, взаимодействия в международных организациях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: Открытие посольства Беларуси в Грузии будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран Минск, 21 декабря. Открытие в Грузии посольства Беларуси является качественно новым этапом в истории двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.