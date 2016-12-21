﻿﻿ Макей: Открытие посольства Беларуси в Грузии будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Макей: Открытие посольства Беларуси в Грузии будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран

21.12.2016 10:53 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 21 декабря. Открытие в Грузии посольства Беларуси является качественно новым этапом в истории двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему расширению связей и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 декабря в Тбилиси на церемонии открытия белорусской дипмисии.

В ходе официального визита в Грузию состоялись встречи Макея с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе, католикосом-патриархом Грузии Илией II, сообщает пресс-служба МИД.

На встрече с президентом Грузии стороны подчеркнули, что отношения между Беларусью и Грузией всегда носили дружественный и открытый характер. Отмечено, что динамику двустороннему взаимодействию придали активизировавшиеся с 2015 года контакты на высшем и высоком уровнях. Стороны также обсудили вопросы организации официального визита президента Грузии в Беларусь в 2017 году.

Маргвелашвили заявил о заинтересованности Грузии в изучении белорусского опыта развития аграрного сектора. В соответствии с договоренностями по итогам заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству предложено ускорить реализацию в Грузии совместного проекта по выпуску тракторов малой мощности, оказать содействие в подготовке специалистов-аграриев на базе высших учебных заведений Беларуси.

Достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога и оказании взаимной поддержки в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

На встрече с председателем парламента Кобахидзе было предложено сформировать в ближайшее время группы дружбы в парламентах двух стран, что позволит повысить эффективность межпарламентского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в различных международных парламентских измерениях.

В ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Джанелидзе обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, региональной безопасности, взаимодействия в международных организациях.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 111
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 декабря. Открытие в Грузии посольства Беларуси является качественно новым этапом в истории двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь просит СК РФ разобраться с фальсификацией своих продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика