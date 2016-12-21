МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетит Беларусь в следующем году, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Грузинский лидер провел накануне встречу с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Одной из основных тем встречи стала подготовка визита Маргвелашвили в Беларуси.

"Президент Грузии высоко оценил достижения Беларуси в области сельского хозяйства и выразил заинтересованность в изучении белорусского опыта развития аграрного сектора", — сообщили в белорусском МИД.

Стороны также решили ускорить реализацию в Грузии совместного проекта по выпуску тракторов малой мощности. Беларусь также окажет содействие в подготовке специалистов-аграриев на базе высших учебных заведений Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе грузинского президента, Макей вновь заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Владимир Макей посещал Грузию для открытия посольства республики. Кроме того, он провел ряд встреч с представителями грузинских властей.