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Президент Грузии хочет посетить Беларусь в следующем году

21.12.2016 11:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетит Беларусь в следующем году, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Грузинский лидер провел накануне встречу с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Одной из основных тем встречи стала подготовка визита Маргвелашвили в Беларуси.

Президент Грузии хочет посетить Беларусь в следующем году
© Фото: пресс-служба МИД Грузии
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"Президент Грузии высоко оценил достижения Беларуси в области сельского хозяйства и выразил заинтересованность в изучении белорусского опыта развития аграрного сектора", — сообщили в белорусском МИД.

Стороны также решили ускорить реализацию в Грузии совместного проекта по выпуску тракторов малой мощности. Беларусь также окажет содействие в подготовке специалистов-аграриев на базе высших учебных заведений Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе грузинского президента, Макей вновь заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Владимир Макей посещал Грузию для открытия посольства республики. Кроме того, он провел ряд встреч с представителями грузинских властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель МИД Беларуси заверил грузинского лидера в поддержке территориальной целостности Грузии.

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