МИНСК, 21 дек — Sputnik. Беларусь просит следственные органы России разобраться с выявленными фактами фальсификации продукции белорусских продовольственных предприятий, сообщил вице-премьер Михаил Русый в среду в парламенте.

Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, обращаясь к Русому сказал о том, что Беларусь должна "обращаться в суды" в связи с не обоснованной критикой со стороны отдельных российских структур белорусских продовольственных товаров.

"Рост экспорта — это замечательно, но то, что есть ограничения по поставкам для наших крупных предприятий… температура по больнице необъективна. Так нужно ставить вопросы в судах для снятия таких вопросов, нужно подавать иски. Можно по белорусскому телевидению рассказывать о том, какая хорошая белорусская продукция, но российский потребитель этого не видит", — сказал Мясникович.

На что Русый ответил, что "через суды долго". "Мы передали в следственные органы РФ десятки фактов по фальсификату. Это вопрос довольно тонкий, но мы работаем по всем направлениям", — сказал Русый.

Таким образом, он ответил на вопрос спикера верхней палаты парламента о том, какие меры предпринимает правительство, чтобы противодействовать волне фальсификации белорусского продовольствия.

Мясникович, в свою очередь, уверен, Беларусь вправе требовать компенсацию, если действия стран-партнеров по ЕАЭС не отвечают нормативной базе Союза.