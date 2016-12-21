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Беларусь просит СК РФ разобраться с фальсификацией своих продуктов

21.12.2016 10:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Беларусь просит следственные органы России разобраться с выявленными фактами фальсификации продукции белорусских продовольственных предприятий, сообщил вице-премьер Михаил Русый в среду в парламенте.

Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, обращаясь к Русому сказал о том, что Беларусь должна "обращаться в суды" в связи с не обоснованной критикой со стороны отдельных российских структур белорусских продовольственных товаров.

"Рост экспорта — это замечательно, но то, что есть ограничения по поставкам для наших крупных предприятий… температура по больнице необъективна. Так нужно ставить вопросы в судах для снятия таких вопросов, нужно подавать иски. Можно по белорусскому телевидению рассказывать о том, какая хорошая белорусская продукция, но российский потребитель этого не видит", — сказал Мясникович.

На что Русый ответил, что "через суды долго". "Мы передали в следственные органы РФ десятки фактов по фальсификату. Это вопрос довольно тонкий, но мы работаем по всем направлениям", — сказал Русый.

Таким образом, он ответил на вопрос спикера верхней палаты парламента о том, какие меры предпринимает правительство, чтобы противодействовать волне фальсификации белорусского продовольствия. 

Мясникович, в свою очередь, уверен, Беларусь вправе требовать компенсацию, если действия стран-партнеров по ЕАЭС не отвечают нормативной базе Союза.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск передал в следственные органы РФ материалы по десяткам фактов фальсификации продукции белорусских предприятий.

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