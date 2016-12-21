МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Главой Администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова, первым заместителем — Максим Рыженков.

Президент поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников президента.

Особое внимание президент поручил обратить на идеологическую и кадровую работу.