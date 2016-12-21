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Качанова назначена главой Администрации президента, Рыженков - ее замом
21.12.2016 12:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Главой Администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова, первым заместителем — Максим Рыженков.
Президент поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников президента.
Особое внимание президент поручил обратить на идеологическую и кадровую работу.
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства....
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