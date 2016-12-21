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Наталья Кочанова назначена главой Администрации президента
21.12.2016 12:16 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Алекасандр Лукашенко 21 декабря назначил Наталью Кочанову главой Администрации президента. Ранее чиновница занимала должность вице-премьера Беларуси.
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Алекасандр Лукашенко 21 декабря назначил Наталью Кочанову главой Администрации президента. Ранее чиновница занимала должность вице-премьера...
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