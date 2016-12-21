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Кочанова назначена главой Администрации президента, Рыженков - ее замом

21.12.2016 12:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Главой Администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова, первым заместителем — Максим Рыженков.

Президент поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников президента. 

Наталья Кочанова

Наталья Кочанова в конце 2014-го заняла пост вице-премьера в правительстве Андрея Кобякова.

Кочанова назначена главой Администрации президента, Рыженков - ее замом
© Sputnik / Виктор Толочко
Вице-премьер Наталья Кочанова

В интервью Sputnik Кочанова признавалась, что для женщины первоочередное предназначение — это семья. "Когда у женщины состоялось все в семье, это определенный стимул для работы и самореализации. Когда у женщины есть ребенок, есть смысл жизни", — считает Наталья Ивановна.    

Максим Рыженков

Рыженков был избран на должность первого вице-президента Национального олимпийского комитета 24 декабря 2014 года. На этом посту он сменил нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Игоря Рачковского.

Кочанова назначена главой Администрации президента, Рыженков - ее замом
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый вице-президент НОК Максим Рыженков на коллегии.

С 2012 года Рыженков является также помощником главы государства по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма. На протяжении шести лет, с 2006-го по 2012-й, он уже работал в Администрации белорусского лидера на должности начальника управления внешней политики. До этого его карьера была также связана с внешней политикой — работа в МИД и в посольствах Израиля и Польши. 

Новый стиль новой Администрации

Особое внимание президент поручил обратить на идеологическую и кадровую работу.

Кочанова назначена главой Администрации президента, Рыженков - ее замом
© Sputnik / Виктор Толочко
Коллегия Минспорта и НОК

Кадровые перестановки в своей Администрации президент анонсировал еще в минувший четверг, назначая новых министров образования и труда. Говоря с новыми назначенцами Игорем Карпенко и Валерием Малашко, Александр Лукашенко  подчеркнул важность дальнейшей работы по дебюрократизации, устранению излишнего давления на производство и бизнес. "Мы в ближайшее время примем очень серьезные решения. Мы уже договорились в Администрации президента (руководство будет в ближайшее время сформировано), что вернемся к вопросам дебюрократизации и лишних проверок на местах", — сказал тогда президент.

Ранее посты главы президентской Администрации и первого заместителя главы Администрации занимали Александр Косинец и Константин Мартынецкий. Они были освобождены от своих обязанностей указом президента 5 декабря.

В ноябре Александр Лукашенко потребовал от своей Администрации с Нового года кардинально изменить стиль работы. Он пообещал ввести в практику заслушивание раз в квартал руководства Администрации."Оно придет ко мне и доложит какие-то новые идеи. Не просто скользить по наклонной, а идеи. Приму я их или нет, это уже мое дело и мое право, но идеи эти должны быть — земные, приземленные, непричесанные", — сказал тогда белорусский лидер. 

Президент подчеркнул, что идеи эти должны предлагать конкретные люди, и ни в коем случае нельзя их продвигать на уровне главы администрации или его заместителей. По мнению Лукашенко, в противном случае у государственных служащих исчезнет мотивация к творчеству и пропадет свобода действий.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства поручил новым руководителям своей администрации обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу.

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