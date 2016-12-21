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Наталья Кочанова назначена главой Администрации президента (дополнено)

21.12.2016 12:38 — Новости Политики | БелаПАН  
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Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма.  Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, поручив оптимизировать и дебюрократизировать работу этого ведомства, наладить его взаимодействие с ветвями власти, в том числе — на местном уровне посредством помощников президента. Глава государства также поручил обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу. Наталья Кочанова родилась 25 сентября 1960 года в Полоцке (Витебская область). В 1982 году окончила Новополоцкий политехнический институт имени ЛКСМБ (сейчас Полоцкий государственный университет) и начала работать на полоцком "Водоканале". На этом предприятии Кочанова сменила несколько должностей — оператора пульта управления, инженера по технике безопасности, инженера производственно-технического отдела. С 1995 года по 2002-й работала на предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка" в качестве инженера, ведущего инженера и исполняющей обязанности начальника производственно-технического отдела этой организации. В течение пяти лет до 2007 года работала в Полоцком горисполкоме на должностях начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и заместителя председателя по капитальному строительству и ЖКХ. В 2006 году Кочанова окончила Академию управления при президенте. В 2007 году стала председателем Новополоцкого горисполкома, который возглавляла до конца 2014 года. 27 декабря 2014 года была назначена заместителем премьер-министра Беларуси. Замужем, есть две дочери.
 
 
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Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта...

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