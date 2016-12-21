В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова назначена главой Администрации президента (дополнено) Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта...

Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма. Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, поручив оптимизировать и дебюрократизировать работу этого ведомства, наладить его взаимодействие с ветвями власти, в том числе — на местном уровне посредством помощников президента. Глава государства также поручил обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу. Наталья Кочанова родилась 25 сентября 1960 года в Полоцке (Витебская область). В 1982 году окончила Новополоцкий политехнический институт имени ЛКСМБ (сейчас Полоцкий государственный университет) и начала работать на полоцком "Водоканале". На этом предприятии Кочанова сменила несколько должностей — оператора пульта управления, инженера по технике безопасности, инженера производственно-технического отдела. С 1995 года по 2002-й работала на предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка" в качестве инженера, ведущего инженера и исполняющей обязанности начальника производственно-технического отдела этой организации. В течение пяти лет до 2007 года работала в Полоцком горисполкоме на должностях начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и заместителя председателя по капитальному строительству и ЖКХ. В 2006 году Кочанова окончила Академию управления при президенте. В 2007 году стала председателем Новополоцкого горисполкома, который возглавляла до конца 2014 года. 27 декабря 2014 года была назначена заместителем премьер-министра Беларуси. Замужем, есть две дочери.