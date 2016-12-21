МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в среду руководство своей Администрации, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Главой Администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова , первым заместителем — Максим Рыженков .

Президент поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников президента.

Наталья Кочанова

Наталья Кочанова в конце 2014-го заняла пост вице-премьера в правительстве Андрея Кобякова.



© Sputnik / Виктор Толочко Наталья Кочанова еще в своем кабинете вице-премьера

В интервью Sputnik Кочанова признавалась, что для женщины первоочередное предназначение — это семья. "Когда у женщины состоялось все в семье, это определенный стимул для работы и самореализации. Когда у женщины есть ребенок, есть смысл жизни", — считает Наталья Ивановна.

Максим Рыженков

Рыженков был избран на должность первого вице-президента Национального олимпийского комитета 24 декабря 2014 года. На этом посту он сменил нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Игоря Рачковского.



© Sputnik / Виктор Толочко Максим Рыженков еще будучи в должности первого вице-президента НОК на коллегии

С 2012 года Рыженков является также помощником главы государства по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма. На протяжении шести лет, с 2006-го по 2012-й, он уже работал в Администрации белорусского лидера на должности начальника управления внешней политики. До этого его карьера была также связана с внешней политикой — работа в МИД и в посольствах Израиля и Польши.

Новый стиль новой Администрации

Особое внимание президент поручил обратить на идеологическую и кадровую работу.

Кадровые перестановки в своей Администрации президент анонсировал еще в минувший четверг, назначая новых министров образования и труда. Говоря с новыми назначенцами Игорем Карпенко и Валерием Малашко, Александр Лукашенко подчеркнул важность дальнейшей работы по дебюрократизации, устранению излишнего давления на производство и бизнес. "Мы в ближайшее время примем очень серьезные решения. Мы уже договорились в Администрации президента (руководство будет в ближайшее время сформировано), что вернемся к вопросам дебюрократизации и лишних проверок на местах", — сказал тогда президент.

Ранее посты главы президентской Администрации и первого заместителя главы Администрации занимали Александр Косинец и Константин Мартынецкий. Они были освобождены от своих обязанностей указом президента 5 декабря.

В ноябре Александр Лукашенко потребовал от своей Администрации с Нового года кардинально изменить стиль работы. Он пообещал ввести в практику заслушивание раз в квартал руководства Администрации. "Оно придет ко мне и доложит какие-то новые идеи. Не просто скользить по наклонной, а идеи. Приму я их или нет, это уже мое дело и мое право, но идеи эти должны быть — земные, приземленные, непричесанные", — сказал тогда белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что идеи эти должны предлагать конкретные люди, и ни в коем случае нельзя их продвигать на уровне главы Администрации или его заместителей. По мнению Лукашенко, в противном случае у государственных служащих исчезнет мотивация к творчеству и пропадет свобода действий.