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Начальником Службы безопасности президента назначен Андрей Павлюченко

21.12.2016 13:13 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. Начальником Службы безопасности президента Беларуси назначен Андрей Павлюченко. Соответствующее решение Александр Лукашенко принял 21 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

До этого назначения Павлюченко работал в должности начальника управления Службы безопасности президента.

При назначении Лукашенко отметил, что Павлюченко человек опытный, ему присуща железная исполнительность. "Тут надо брать пример. У нас этого не хватает не столько в Службе безопасности, сколько в других подразделениях", — заявил глава государства.

По его словам, исполнительность в целом является важным качеством, которое должно быть присуще стилю работы любого руководителя, не только в силовых структурах. Что касается работы Службы безопасности президента, то, как подчеркнул глава государства, в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий. "Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать — понятно, охрана, безопасность, но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента. Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать. Служба научилась это делать", — считает Лукашенко.

С октября 2014 года по сегодняшний день должность начальника Службы безопасности президента занимал Виктор Шинкевич.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. Начальником Службы безопасности президента Беларуси назначен Андрей Павлюченко. Соответствующее решение Александр Лукашенко принял 21...

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