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В Минске проходит очередное заседание контактной группы по Украине
21.12.2016 14:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. В Минске 21 декабря началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщила в "Фейсбуке" Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы.
Последнее в этом году заседание традиционно проходит в закрытом для прессы режиме. Встрече предшествовали переговоры подгрупп контактной группы, сообщил в "Твиттере" МИД Беларуси. Все ли четыре подгруппы (по экономическим, гуманитарным, политическим вопросам и по вопросам безопасности) собирались, не сообщается.
Переговоры проходят в комплексе "Дипсервис-холл".
Предыдущая встреча контактной группы по Украине в Минске состоялась 7 декабря. По итогам переговоров спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил журналистам, что обсуждение вопроса обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе проходит "с возрастающим чувством ответственности".
В этот же день Минск тайно посетила депутат Верховной рады Украины летчица Надежда Савченко, освобожденная в мае этого года из российской тюрьмы. Она не участвовала в работе контактной группы, однако встречалась с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, с которыми обсуждала возможность ускорения процесса обмена. Информация о ее визите была подтверждена только 12 декабря.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. В Минске 21 декабря началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщила в...
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