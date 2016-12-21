МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его подкупила ответственность и энергия Максима Рыженкова, назначенного на должность первого заместителя руководителя Администрации главы государства, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

В среду Лукашенко назначил главой своей администрации Наталью Кочанову, ранее занимавшую должность вице-премьером, первым заместителем — Максим Рыженков. Комментируя его назначение на эту должность, президент отметил организаторские способности, "несмотря на некоторые провалы в спорте".

"Это, конечно, не столько Ваша вина. Но меня подкупает Ваша ответственность и переживание за дело. А также энергия, с которой Вы работаете", — сказал Лукашенко.

Президент выразил надежду, что работа Кочановой и Рыженкова даст хороший эффект.

Рыженков вернулся в Администрацию президента (с 2006 по 2012 он занимал должность начальника управления внешней политики в Администрации) оставив пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК). В структуре комитета он проработал с 24 декабря 2014 года.

"Максим Владимирович на общественных началах будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК. На этой должности он будет до тех пор, пока не будет принято иное решение президентом НОК Александром Григорьевичем Лукашенко или же Исполкомом", — рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь НОК Анастасия Маринина.