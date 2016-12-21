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Андрейченко: каникул у депутатов не бывает

21.12.2016 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко назвал работу нового депутатского корпуса активной.

"Завершившаяся сессия, хоть и была короткой, но она была активной и насыщенной, в Овальном зале было рассмотрено более 30 вопросов", — заявил Андрейченко журналистам после закрытия сессии.

Андрейченко: каникул у депутатов не бывает
© Pixabay.com
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По его словам, новый депутатский корпус проявляет активность и демонстрирует профессионализм во время работы в Овальном зале.

Он также отметил, что, несмотря на существование понятия "парламентские каникулы", у белорусских депутатов "каникул не бывает", так как в межсессионный период они работают в своих избирательных округах.

Андрейченко подчеркнул, что весной депутатов ждет не менее напряженная работа в Овальном зале, ведь на весенней сессии предстоит принять законопроект по ключевым направлениям — инвестиции, экспорт отечественной продукции и занятость населения.

Кроме этого, уже в марте депутаты начнут рассматривать пакет бюджетных документов, сказал он.

По словам Андрейченко, важнейшим событием станет проведение в Минске 5 июля 2017 года 26-й сессии ПА ОБСЕ.

Закрывая сессию, спикер поздравил депутатов с наступающими праздниками — Рождеством и Новым годом, а также пожелал им счастья, здоровья и призвал трудиться "на благо родной Беларуси".

 
Теги: Минск
 
 
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Состоялось закрытие первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва.

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