МИНСК, 21 дек — Sputnik. Главой Администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова. Президент поставил перед новой главой немало задач — от дебюрократизации госаппарата до улучшения работы с местными ветвями власти. Представляя нового главу администрации Лукашенко отметил, что она "человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно", — сказал Глава государства.

"Работая в правительстве, Вы уже увидели то, что надо делать и чего делать ни в коем случае нельзя. Так или иначе, Вам придется сталкиваться и опираться на тот опыт работы, который Вы накопили в правительстве", — сказал Президент, обращаясь к Наталье Кочановой.

Начинала с инженера в Новополоцком Горводхозе

Наталья Кочанова трудовой путь начала в структуре ЖКХ — в Новополоцком межгородском предприятии водопроводно-канализационного хозяйства, где работала инженером.

В 1992-1995 — инженер производственно-технического отдела Полоцкого предприятия "Водоканал". В 1995-2001 — инженер ПТО, и. о. начальника ПТО, ведущий инженер ПТО Полоцкого городского производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства.

С 2002 выдвигается на государственную службу: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя по капитальному строительству и ЖКХ Полоцкого горисполкома.

В 2007 году была назначена председателем Новополоцкого горисполкома, в 2012-м — членом Совета Республики. В конце 2014-го заняла пост вице-премьера в правительстве Андрея Кобякова.



© Sputnik / Виктор Толочко Вице-премьер Кочанова: надо оторвать детей от компьютеров

Главный стимул для самореализации — семья

В бытность вице-премьером в интервью Sputnik Кочанова признавалась, что "считает, что у нас великолепная страна, в которой можно жить, работать, учиться, реализовывать себя. Но для этого надо любить свою страну, семью, работу. Тогда будет все складываться".

Новая глава президентской администрации также признавалась, что ей чужды гендерные предрассудки. И хотя чаще ей приходилось работать в мужских коллективах, она не склонна умалять карьерные таланты женщин: "есть и женщины, и мужчины, которые великолепно работают. Не скажешь — кто лучше, кто хуже. Должно быть соответствующее отношение к жизни и к работе".

Но, вместе с тем, Кочанова призналась, что самым главным предназначением женщины считает, все-таки, семью. Она же, по ее мнению, может быть стимулом для работы и самореализации.

У самой Натальи Ивановны две дочери и двое внуков. В своих интервью она не раз подчеркивала, что у них "простая трудовая семья, в которой всего в жизни добивалась своим трудом. Я всегда говорю молодежи: все завит только от вас самих, вашего отношения к труду и людям", — убеждена Кочанова.