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Союз белорусских писателей надеется, что польское правительство продолжит поддержку "Белсата"
21.12.2016 15:58 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Рада и секретариат общественного объединения "Союз белорусских писателей" (СБП) выразили обеспокоенность ситуацией вокруг телеканала "Белсат".
"Осознавая важность получения гражданами Беларуси объективной и нецензурированной информации по-белорусски, СПБ призывает польскую сторону пересмотреть планы относительно ликвидации "Белсата", — говорится в заявлении СБП. — "Белсат" на протяжении девяти лет своего существования широко освещал культурную ситуацию, выступал трибуной для деятелей культуры, независимых литераторов, художников, музыкантов, которые не имеют в Беларуси доступ к официальному телевидению и СМИ вообще".
В заявлении подчеркивается, что независимые источники информации являются "неотъемлемой частью существования демократического европейского сообщества, их ослабление и ликвидация оставляют белорусов беззащитными, что в условиях тотальной русификации и воинствующего наступления "русского мира" может иметь саамы драматические последствия".
СБП надеется, что Польша найдет возможность сохранить "Белсат" и "останется верной принципам свободы слова и демократии".
О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата", и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.
МИД Польши заявил, что решение о финансировании "Белсата" пока не принято. Чуть позже министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски в интервью wPolityce сообщил, что правительство планирует объединить все иностранные редакции TVP Polonia, в структуру которого входит "Белсат", в одну. По словам министра, "белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а его директору Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — заверил Ващиковски.
Спутниковый телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Рада и секретариат общественного объединения "Союз белорусских писателей" (СБП) выразили обеспокоенность ситуацией вокруг телеканала...
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