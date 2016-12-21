МИНСК, 21 дек — Sputnik. Предстоящую реформу Администрации Президента Беларуси анонсировал в среду глава государства Александр Лукашенко, представляя новое руководства АП.

Главой Администрации Президента Беларуси назначена Наталья Кочанова, первым заместителем — Максим Рыженков. Соответствующие кадровые решения Александр Лукашенко принял 21 декабря.

"Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите", — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к назначенному руководству Администрации Президента.

Часть соответствующих функций и полномочий заместителя главы Администрации по идеологии, по мнению президента, должна перейти к пресс-секретарю Главы государства.

"Она человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными. Поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот. Потому что идеологическая составляющая прежде всего идет от Президента. Поэтому вам надо больше подтягивать пресс-секретаря с небольшой (хотя, относительно небольшой) пресс-службой", — заметил Лукашенко.

Президент сказал, что Администрации должна стать примером для других органов власти в вопросах дебюрократизации и оптимизации госаппарата. Перестраивать, по мнению президента, нужно и существующую работу с обращениями граждан — не отфутболивать людей в нижестоящие инстанции, а разбираться в проблемах.

"Если человек обращается по каким-то вопросам к нам, и только мы должны и можем решить этот вопрос, отфутболивать нельзя. Уделите этому направлению серьезное внимание. Если нужно, поменяйте весь состав, который занимается этой бюрократической работой", — подчеркнул Лукашенко.

Реформа Администрации, по его мнению, должна быть проведена спокойно и разумно. Речь, по его словам, должна идти об обновлении. При этом не ставится вопрос, например, об омоложении — важны именно профессиональные и работоспособные кадры.

"Кто может работать, хоть в 80 лет пусть приходит и работает, предлагает свои услуги. Я готов их принять. Если совсем молодой человек и способен — пожалуйста, приходите тоже. Место найдется", — сказал глава государства.

Но при этом работать останутся только те, кто будет профессионален, образован, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов — нет больших должностей, подчеркнул Лукашенко.

Президент поручил новому руководству Администрации в сжатые сроки внести предложения по обновлению данного госоргана, после чего соответствующие вопросы будут обсуждены на большой встрече с участием президента.