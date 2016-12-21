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Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента
21.12.2016 16:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Во время назначения руководителей Администрации президента 21 декабря Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе администрации.
Он обратил внимание на важность идеологической составляющей. "А культура, спорт, да и здравоохранение — это главная основа нашей идеологии", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
Акцент должен делаться на конкретных действиях в той или иной сфере, а не просто обсуждении в СМИ, хотя это обсуждение тоже должно быть, причем честным и объективным, подчеркнул глава государства.
"Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите", — сказал Лукашенко, обращаясь к новым главе Администрации президента Наталье Кочановой и ее первому заместителю Максиму Рыженкову.
Лукашенко считает нужным сохранить управление идеологии, так как в сфере его ответственности лежит большой спектр работы. Часть соответствующих функций и полномочий, по его словам, должна перейти к пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт. "Она — человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными, поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот. Потому что идеологическая составляющая прежде всего идет от президента. Поэтому вам надо больше подтягивать пресс-секретаря с небольшой (хотя, относительно небольшой) пресс-службой", — сказал глава государства.
Еще одно направление для реформирования работы, по его словам, — функции и ответственность помощников главы государства. "Президент по Конституции выведен над ветвями власти, и президенту надо работать с этими ветвями власти через помощников", — отметил Лукашенко.
По его мнению, должны быть помощники по работе с законодательной и судебной ветвями власти, по работе с банковским сектором и, возможно, еще по каким-то направлениям. "Все остальные должности помощников и прочие должны быть сокращены. Они сегодня сыграли свою роль и практически не нужны", — заявил Лукашенко.
Он также считает необходимым совершенствовать работу своих помощников — главных инспекторов в регионах. "Они даже с президентом редко встречаются — это неправильно", — считает глава государства.
По словам Лукашенко, руководство Администрации президента должно, как и прежде, координировать их работу, контролировать, осуществлять сбор предложений, информации. "Но — через главного помощника или помощника по особым поручениям (надо подумать, как будет эта должность называться). Они должны собираться где-то раз в месяц или в два. Он должен от них получать информацию, может быть, минуя Администрацию президента. Не потому, что я не доверяю (некоторые еще публично боятся высказаться). Пожалуйста — еще один канал выхода на президента", — отметил Лукашенко.
Он также напомнил о своих поручениях по дебюрократизации и оптимизации госаппарата: "Мы должны показывать пример самой Администрации президента, и нам надо ее реформировать в том плане, что это все-таки — главный штаб президента", — подчеркнул Лукашенко.
Слабым вопросом назвал глава государства работу с обращениями граждан. "Мы работаем как в советские времена. Понятно, что Администрация перегружена этими обращениями — люди обращаются сюда, как в последнюю инстанцию. И как мы работаем? Мы, в основном, отправляем, как в советские времена, заявления граждан тем, на кого они порой жалуются", — констатировал он.
"Если человек обращается по каким-то вопросам к нам, и только мы должны и можем решить этот вопрос, отфутболивать нельзя. Уделите этому направлению серьезное внимание. Если нужно, поменяйте весь состав, который занимается этой бюрократической работой", — заявил Лукашенко.
В целом, по его словам, Администрацию президента надо реформировать "спокойно и разумно". Процесс реформирования Лукашенко назвал обновлением. При этом он отметил, что вопрос об омоложении не ставится — важны именно профессиональные и работоспособные кадры. "Кто может работать, хоть в 80 лет, пусть приходит и работает, предлагает свои услуги. Я готов их принять. Если совсем молодой человек и способен — пожалуйста, приходите тоже. Место найдется", — сказал глава государства.
Он поручил новому руководству своей Администрации в сжатые сроки внести предложения по обновлению этого госоргана, после чего данные предложения будут обсуждены на большой встрече с участием президента.
БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Во время назначения руководителей Администрации президента 21 декабря Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе администрации. Он...
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