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Лукашенко надеется, что сплоченная работа Кочановой и Рыженкова в Администрации президента даст хороший эффект
21.12.2016 16:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко надеется, что сплоченная работа Натальи Кочановой и Максима Рыженкова даст хороший эффект. Об этом он заявил 21 декабря после назначения Кочановой главой Администрации президента и Рыженкова — ее первым заместителем, сообщает пресс-служба главы государства.
Кочанову Лукашенко назвал "опытным государственным деятелем, очень преданным государству человеком". "Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно", — подчеркнул он.
По словам Лукашенко, в администрации нужен "тонкий и гибкий организатор происходящих процессов и решения соответствующих вопросов". "Работая в правительстве, вы уже увидели то, что надо делать и чего делать ни в коем случае нельзя. Так или иначе вам придется сталкиваться и опираться на тот опыт работы, который вы накопили в правительстве", — сказал он, обращаясь к Кочановой.
Лукашенко отметил организаторские способности Рыженкова, несмотря на "некоторые провалы в спорте". "Это, конечно, не столько ваша вина. Но меня подкупает ваша ответственность и переживание за дело, а также энергия, с которой вы работаете", — сказал глава государства.
БелаПАН.
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Лукашенко надеется, что сплоченная работа Кочановой и Рыженкова в Администрации президента даст хороший эффект
Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко надеется, что сплоченная работа Натальи Кочановой и Максима Рыженкова даст хороший эффект. Об этом он заявил 21 декабря после...
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