МИНСК, 21 дек — Sputnik. Заместителем председателя главы Центризбиркома Беларуси избран Вадим Ипатов, утвержден новый состав ЦИК, в него вошли 12 человек, данное решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент Sputnik в среду.

Сегодня Совет республики утвердил главой ЦИК Беларуси Лидию Ермошину.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко подписал указ о назначении Ермошиной главой ЦИК

Открывая заседание ЦИК, Ермошина вручила удостоверения новым членам ЦИК. "Раздача слонов и подарков, как говорил Остап Бендер, закончилась, перейдет к рассмотрению повестки дня", — пошутила глава ЦИК. Она отметила, что на повестке дня — избрание секретаря Центризбиркома.

Она напомнила, что в течение 15 лет секретарем ЦИК был Николай Лозовик, но даже если бы он не ушел из жизни, новый секретарь был бы избран в связи с возрастом Лозовика.

Ермошина рассказала, что еще в 2014 году она и Лозовик обсуждали кандидатуру на должность Секретаря ЦИК Елены Дмухайло. Глава Центризбиркома порекомендовала избрать ее секретарем ЦИК, данное решение было поддержано единогласно.

"Впервые секретарем ЦИК будет женщина", — сказала Ермошина. При этом она пошутила, что гендерные требования в ЦИК Беларуси выполняются на 100%.

"Мы впервые отважились на гендерный взрыв в хорошем смысле слова", — сказала Ермошина, имея в виду, что впервые главой и секретарем ЦИК избраны женщины.

"Буду работать не за страх, а за совесть. Мне повезло попасть в коллектив профессионалов", — сказала Дмухайло.

Как заявила журналистам Ермошина, она довольна новым составом ЦИК. "Я принимала активное участие в подборе кандидатур и впервые Центризбирком Беларуси полностью состоит из профессиональных юристов",- сказал Ермошина.

По ее словам, ЦИК "значительно помолодел, теперь в его составе есть те, кому еще нет 40 лет или только исполнилось 40". "Они обладают хорошим профессиональным опытом, надеюсь, что кто-то из них в будущем станет главой Центризбиркома",- сказал Ермошина и добавила, что ЦИК всегда был "хорошей кузницей кадров".