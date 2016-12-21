Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, назначив руководителей служб, ведомств и телеканалов. По мнению экспертов, к большим переменам в стране это не приведет.

назначена Наталья Кочанова, первым заместителем - Максим Рыженков. Такие кадровые решения 21 декабря принял Александр Лукашенко. Главой администрации президента Беларуси, первым заместителем -. Такие кадровые решения 21 декабря принял

назначен Андрей Павлюченко, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре. Начальником Службы безопасности президента, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре.

Глеб Шульман, ранее возглавлявший телеканал "Беларусь 1", его заместителем назначена Ольга Шлягер, пишут "Белорусские новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной гостелерадиокомпании. Генеральным продюсером Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании назначен, ранее возглавлявший телеканал "Беларусь 1", его заместителем назначена"Белорусские новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной гостелерадиокомпании.

Телеканал "Беларусь 1" возглавила Елена Ладутько, которая ранее руководила телеканалом "Беларусь 24".

Руководителем канала "Беларусь 24" назначен Александр Мартыненко, бывший руководитель АТН и бывший заместитель председателя Белтелерадиокомпании.

Директором канала "Беларусь 2" стала Елена Образцова, прежде работавшая исполнительным продюсером на "Беларусь 1".

Бывший руководитель телеканала "Беларусь 2" Наталья Маринова назначена руководителем телеканала "Беларусь 3".

Кроме того, президент анонсировал предстоящие перестановки в Администрации президента, предложив "сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем", - отметил Лукашенко, обращаясь к назначенному руководству Администрации президента. При этом о упомянул, что это только его предположения, но что там будет дальше - неизвестно.

БДГ собрала мнения экспертов относительно последних кадровых назначений. собрала мнения экспертов относительно последних кадровых назначений.

Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:

- Кадровые перестановки означают большие перемены (смеется).

Лично я с Натальей Кочановой не знаком, поэтому воздержусь от характеристик - плохих или хороших. Но сегодня руководитель администрации президента является руководителем первого правительства Беларуси, а правительство - на втором месте. Как женщина будет руководить первым правительством, трудно сказать. И прежний руководитель администрации президента Александр Косинец пришел с должности вице-премьера, курировавшего социальную сферу, - с той же должности, что и Наталья Кочанова.

- Если собрать одну мозаику из событий последних дней (предыдущие кадровые перестановки, массовые задержания и аресты), какая картина вырисовывается?

падает ВВП , растут тарифы на ЖКХ , цены, а зарплаты, пенсии падают. В этой ситуации руководство страны ищет выход. А поскольку государство авторитарное, все проблемы видит не в собственной политике, а в людях, то оно меняет кадры. Не меняет собственную политику, не проводит рыночные реформы, а меняет людей. - Только одно - ситуация в стране ухудшается:, цены, а зарплаты, пенсии падают. В этой ситуации руководство страны ищет выход. А поскольку государство авторитарное, все проблемы видит не в собственной политике, а в людях, то оно меняет кадры. Не меняет собственную политику, не проводит рыночные реформы, а меняет людей.

Александр Ярошук, председатель Белорусского Конгресса демократических профсоюзов:

- Думаю, своей исполнительностью Кочанова максимально смогла удовлетворить вкусы и представления Лукашенко о том, каким должен быть глава администрации. Похоже, награда нашла своего "героя".

Политика никак не изменится: все должности, включая и главу администрации, - технические. Речь идет о том, что человек поставлен на хозяйство. А кто хозяин и кому служить - вообще неизвестно. Кочанову поставили не служить стране, а четко выполнять указания сверху и угадывать все пожелания по принципу "чего изволите". Политика не поменяется и поменяться не может. Лукашенко по-прежнему остается наедине со всеми вызовами, наедине со своей судьбой, наедине с белорусским народом, который пока молчит. Очень сложно давать прогнозы - чем все закончится.

Однако совершенно очевидно, что ни Кочанова, ни администрация президента никак не влияют на ситуацию и повлиять не могут. Никак не влияла Кочанова в должности вице-премьера, когда курировала социальный блок: именно при ней приняты все законы и указы (и декрет №3, и решение повысить пенсионный возраст, сворачивание льгот), которые взбудоражили общество. Именно при ней окончательно выхолощено понятие "социальное государство".