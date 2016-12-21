МИНСК, 21 дек — Sputnik. Решение окружного суда Амстердама о передаче "золота скифов" Украине ставит крест на амбициях Гааги утвердиться в качестве юридической столицы мира, говорится в комментарии МИД РФ.



© Sputnik Дмитрий Коробейников Скандал с золотом скифов: решение суда в Амстердаме вызвало возмущения

На минувшей неделе, 14 декабря, суд принял решение передать уникальную коллекцию скифского золота правительству Украины. Решение о подаче апелляции должно быть принято в течение трех месяцев представителями крымских музеев.

"Этой же логике подчинено несправедливое и неправосудное решение Окружного суда Амстердама о передаче экспонатов выставки "Крым — золото и секреты Черного моря" Украине, а не музеям Крыма, которое, на наш взгляд, ставит крест на лелеемых Гаагой амбициях утвердиться в качестве юридической столицы мира", — говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.