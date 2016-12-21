МИНСК, 21 дек – Sputnik. Украина продолжает блокировать работу политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявила представитель Донецкой народной республики в данной подгруппе Наталья Никонорова.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа: последняя встреча в 2016 году

В среду в столице Беларуси состоялась последняя в этом году встреча контактной группы по Украине.

"Они (представители Киева – Sputnik) по-прежнему ссылаются на "нормандский формат" и отсутствие "дорожной карты", подменяя смысл и понятия, чем не дают приблизиться к обсуждению по сути ни одного вопроса и де-факто блокируют всю работу подгруппы", – цитирует слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, Киев продолжает игнорировать аргументы о том, что контактная группа работает в рамках и на основании Комплекса мер от 12 февраля 2015 года и что переговоры в "нормандском формате" не заменят заседаний в Минске, так как в нем отсутствуют представители самопровозглашенных республик Донбасса как стороны конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Для поддержки мирного процесса также были запущены переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).