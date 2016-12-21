МИНСК, 21 дек – Sputnik. Стороны конфликта в Донбассе пока не могут совершить обмен пленными по формуле "всех на всех" из-за того, что нужно согласовать точные их списки, заявил в Минске в среду спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.



© Sputnik / Виктор Толочко Последнее заседание контактной группы: ДНР недовольна Киевом

В среду в столице Беларуси прошла последняя в текущем году встреча контактной группы по Украине.

"Проблема в том, что стороны должны достигнуть соглашения о точных проверенных списках лиц, которые должны быть освобождены", – сказал Сайдик журналистам, отвечая на вопрос, что сдерживает обмен пленными в Донбассе.

По его словам, для того чтобы осуществить обмен по формуле "всех на всех", надо знать, сколько их на каждой стороне.

Сайдик также сообщил, что в среду в Минске обсуждались вопросы, связанные с реализацией "формулы Штайнмайера", поставки воды в Донбасс, в частности, в Луганскую область, платежей за нее и энергоснабжения. "Я рад, что, несмотря на блокирование работы экономической подгруппы, работа не стоит на месте. Тем не менее, обсуждаются вопросы, мы работаем", – сказал он.

Касаясь проблемы поставки воды в самопровозглашенную ЛНР, дипломат выразил надежду, что "у сторон есть достаточно ответственности в конце концов положительно и быстро его решить". Он добавил, что это сложный вопрос, носящий юридический характер.

Кроме того, по словам спецпредставителя ОБСЕ, в среду в Минске обсудили вопросы разведения сил и средств конфликтующих сторон в районе линии соприкосновения, полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в пунктах пропуска. В том числе, как отметил Сайдик, в подгруппе по безопасности поднят вопрос об обострении ситуации на дебальцевском направлении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.