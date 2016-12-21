МИНСК, 21 дек – Sputnik. Заместитель главы Администрации президента Игорь Бузовский был в среду освобожден от занимаемой должности, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко на совещании в среду, на котором рассматривались кадровые перестановки и вопросы деятельности администрации, заявил, что одна из должностей заместителя будет сокращена. При этом глава государства уточнил, что в администрации, скорее всего, больше не будет идеолога.

"Игорь Бузовский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что соответствующий указ об увольнении Лукашенко подписал 21 декабря.

Бузовский курировал в администрации идеологические вопросы и работал в ведомстве на должности зама с декабря 2014 года, куда перешел из центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи. В 2016 году он был избран членом Совета Республики Национального собрания.