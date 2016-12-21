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Лукашенко отправил в отставку главного идеолога Беларуси
21.12.2016 19:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Заместитель главы Администрации президента Игорь Бузовский был в среду освобожден от занимаемой должности, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Фото: пресс-служба президента РБ
Александр Лукашенко на совещании в среду, на котором рассматривались кадровые перестановки и вопросы деятельности администрации, заявил, что одна из должностей заместителя будет сокращена. При этом глава государства уточнил, что в администрации, скорее всего, больше не будет идеолога.
"Игорь Бузовский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что соответствующий указ об увольнении Лукашенко подписал 21 декабря.
Бузовский курировал в администрации идеологические вопросы и работал в ведомстве на должности зама с декабря 2014 года, куда перешел из центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи. В 2016 году он был избран членом Совета Республики Национального собрания.
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Идеолог покинул президентскую администрацию с формулировкой в указе – в связи с переходом на другую работу.
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