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Лукашенко отправил в отставку главного идеолога Беларуси

21.12.2016 19:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Заместитель главы Администрации президента Игорь Бузовский был в среду освобожден от занимаемой должности, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко отправил в отставку главного идеолога Беларуси
© Фото: пресс-служба президента РБ
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Александр Лукашенко на совещании в среду, на котором рассматривались кадровые перестановки и вопросы деятельности администрации, заявил, что одна из должностей заместителя будет сокращена. При этом глава государства уточнил, что в администрации, скорее всего, больше не будет идеолога.

"Игорь Бузовский освобожден от должности в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что соответствующий указ об увольнении Лукашенко подписал 21 декабря.

Бузовский курировал в администрации идеологические вопросы и работал в ведомстве на должности зама с декабря 2014 года, куда перешел из центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи. В 2016 году он был избран членом Совета Республики Национального собрания.

 
Теги: Минск
 
 
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Идеолог покинул президентскую администрацию с формулировкой в указе – в связи с переходом на другую работу.

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