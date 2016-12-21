|
Обзор важнейших событий 21 декабря 2016 года
21.12.2016 23:25 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко назначил Наталью Кочанову главой Администрации президента. Ранее чиновница занимала должность вице-премьера. Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма. Лукашенко поручил им оптимизировать и дебюрократизировать работу ведомства, наладить его взаимодействие с ветвями власти, в том числе на местном уровне посредством помощников президента, обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу. Прежний глава Администрации президента Александр Косинец, занимавший этот пост с 27 декабря 2014 года, а также его первый заместитель Константин Мартынецкий были освобождены от своих должностей 5 декабря "в связи с переходом на другую работу".
Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации президента в связи с переходом на другую работу. Бузовский занимался вопросами идеологии. При назначении нового руководителя своей администрации Натальи Кочановой Лукашенко предложил сократить должность заместителя по идеологии, распределив его обязанности между Рыженковым и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт.
Начальником Службы безопасности президента назначен Андрей Павлюченко. До этого Павлюченко работал в должности начальника управления Службы безопасности президента. При назначении Лукашенко отметил, что Павлюченко — человек опытный, ему присуща железная исполнительность. "Тут надо брать пример. У нас этого не хватает не столько в Службе безопасности, сколько в других подразделениях", — заявил официальный лидер. По его словам, исполнительность в целом является важным качеством, которое должно быть присуще стилю работы любого руководителя, не только в силовых структурах. Что касается работы Службы безопасности президента, то, как подчеркнул Лукашенко, в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий. "Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать — понятно, охрана, безопасность, но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента. Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать. Служба научилась это делать", — считает Лукашенко.
Совет Республики дал согласие на назначение Лидии Ермошиной председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На эту должность Ермошина была назначена Александром Лукашенко 20 декабря.
Комиссия по международным делам Сейма Польши планирует поднять вопрос о ситуации вокруг "Белсата" на парламентских дебатах. Об этом белорусской службе Польского радио сообщил заместитель председателя комиссии, представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Роберт Тышкевич. "Мы будем протестовать, — заявил Тышкевич. — Мы соберем заседание комиссии по иностранным делам. Ликвидация "Белсата" будет очень серьезным решением. Это поворот на 180 градусов в польской внешней политике. С этим поворотом мы не согласны и считаем его политической ошибкой". Он подчеркнул, что польская политика в отношении Беларуси всегда заключалась в совмещении политики добрососедства с политикой демократической трансформации. "Мы будем требовать, чтобы правительство выполняло волю парламента, — сказал Тышкевич. — Напомню, что комиссия по международным делам единогласно приняла решение по усилению политики поддержки белорусских независимых СМИ, а не их ликвидации".
Ограничения на поставки белорусских продуктов питания с 20 предприятий из-за претензий Россельхознадзора могут быть сняты в ближайшие дни, заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. По словам Русого, белорусская сторона активно ведет переговоры по этому вопросу со всевозможными инстанциями. При этом, уверен вице-премьер, российский рынок закрывается для белорусских производителей продовольствия по надуманным причинам.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко назначил Наталью Кочанову главой Администрации президента. Ранее чиновница занимала должность вице-премьера. Первым...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии