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Постпред Беларуси при ООН выступил на мероприятии в память о Кастро

21.12.2016 21:46 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас принял участие в специальном мероприятии в память о лидере кубинской революции Фиделе Кастро.

В своем выступлении Дапкюнас отметил, что Кастро навсегда вошел в историю как пламенный патриот, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению Родине и своему народу, стал политическим деятелем глобального масштаба, который в значительной степени повлиял на развитие событий во всем мире, говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Дапкюнас подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят исключительные усилия и весомый вклад Фиделя Кастро в развитие белорусско-кубинских отношений.

В мероприятии приняли участие руководство секретариата ООН, представители региональных групп стран — членов ООН, постоянные представители государств при организации.

Кастро скончался 25 ноября в возрасте 90 лет.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас принял участие в...

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