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Глава Совета Республики поставил задачи парламентариям на следующий год
21.12.2016 20:50 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, выступая 21 декабря на закрытии первой сессии верхней палаты шестого созыва, обозначил задачи, стоящие перед парламентариями на межсессионный период и следующий год.
"Подготовка и рассмотрение законопроектов — это всего лишь часть нормотворческого процесса, — отметил Мясникович. — Нам в Совете Республики в ближайшее время следует завершить совместно с Министерством экономики и Министерством по налогам и сборам на основе наших предложений, поддержанных главой государства, подготовку проекта указа президента по вопросам занятости и самозанятости, совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Министерством экономики — проекта указа по долгосрочным инвестиционным договорам".
По словам Мясниковича, в настоящее время Совет Республики прорабатывает новые подходы к дальнейшему развитию местного самоуправления в стране. "Цель — изучение положения дел в регионах и состояния нормативно-правовой базы, выявление "узких" мест в работе местных органов власти, неиспользуемых потенциальных возможностей и ресурсов местного самоуправления, в том числе по формированию местных бюджетов, обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест", — сказал спикер верхней палаты.
Он заявил, что будет уделено больше внимания работе Совета Республики по проведению мониторинга практики применения законов в наиболее актуальных для общества и государства сферах. Соответствующий план на 2017 год уже утвержден. В него включены законы "О хозяйственных обществах", "О борьбе с коррупцией", "О социальной защите инвалидов", "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" и "О радиационной безопасности населения". "Результатом данной работы должны стать предложения по совершенствованию норм названных законов с учетом требований времени", — подчеркнул Мясникович.
Не менее важным направлением законодательной и межпарламентской деятельности он считает работу, направленную на унификацию и гармонизацию законодательства в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. "Эта работа должна быть увязана с решением задач по сокращению искусственных барьеров для развития деловой активности, обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на едином экономическом пространстве. Белорусскому парламенту следует эффективнее влиять на ход интеграции, способствовать полноценному функционированию наших межгосударственных объединений, руководствуясь конкретными установками президента", — сказал председатель Совета Республики.
Он напомнил, что 26—27 декабря в Москве пройдет 51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. "Полагаю, что нашим делегатам следует обсудить с российскими коллегами механизмы совместной работы в этом направлении", — заявил Мясникович.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, выступая 21 декабря на закрытии первой сессии верхней палаты...
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