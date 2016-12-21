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Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации президента
21.12.2016 18:23 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации президента в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 21 декабря, сообщила пресс-служба президента.
Бузовский занимался вопросами идеологии. Сегодня при назначении нового руководителя своей администрации Натальи Кочановой Лукашенко предложил сократить должность заместителя по идеологии, распределив его обязанности между новым первым заместителем главы АП Максимом Рыженковым и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт.
БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации президента в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ...
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