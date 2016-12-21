МИНСК, 22 дек — Sputnik. Назначенная на пост главы Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова дошла до такой высокой должности менее чем за десять лет: еще в 2007-м она возглавляла горисполком среднего по белорусским меркам города Новополоцка.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду принял решение назначить вице-премьера Кочанову главой своей администрации . Sputnik вспомнил несколько интересных фактов из биографии Кочановой.

Увлекалась спортом. В школьные годы Кочанова занималась легкой атлетикой, чуть позже увлекалась волейболом. В этом виде спорта она достигла определенных успехов — в частности, выступала на разного уровня соревнованиях. Уже по окончании учебы в политехническом университете будущая глава президентской администрации встретила будущего мужа — также спортсмена, баскетболиста.

Возглавляла горисполком Новополоцка. На эту должность Кочанова была назначена в 2007-м году, до этого она несколько лет курировала в городской администрации жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Под ее руководством был создан новый музей истории и культуры Новополоцка и проведена модернизация роддома.



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У Кочановой две дочери: одна выбрала для себя дорогу медика, вторая изучала иностранные языки. Дочери чиновницы не гонятся за публичностью: интервью с ними найти не удалось. Стала уже Наталья Ивановна и бабушкой — у ее старшей дочери Ольги двое детей.

Любительница чтения. Наталья Кочанова много раз публично заявляла о своей любви к книге — так, в одном из интервью она признавалась, что перечитывать любит Толстого и Достоевского. Активно поддерживала она и проведение Дня белорусской письменности — регулярно посещала мероприятия и участвовала в их подготовке.

Первая женщина-вице-премьер. Именно Наталья Кочанова первой в Беларуси смогла пройти по карьерной лестнице до поста вице-премьера республики — она была назначена на должность в 2014-м году. В среду 21 декабря она стала и первой женщиной-руководительницей Администрации президента.