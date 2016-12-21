﻿ Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой

22.12.2016 10:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Назначенная на пост главы Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова дошла до такой высокой должности менее чем за десять лет: еще в 2007-м она возглавляла горисполком среднего по белорусским меркам города Новополоцка.

Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко о Кочановой: человек, пришедший снизу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду принял решение назначить вице-премьера Кочанову главой своей администрации. Sputnik вспомнил несколько интересных фактов из биографии Кочановой.

Увлекалась спортом. В школьные годы Кочанова занималась легкой атлетикой, чуть позже увлекалась волейболом. В этом виде спорта она достигла определенных успехов — в частности, выступала на разного уровня соревнованиях. Уже по окончании учебы в политехническом университете будущая глава президентской администрации встретила будущего мужа — также спортсмена, баскетболиста.

Возглавляла горисполком Новополоцка. На эту должность Кочанова была назначена в 2007-м году, до этого она несколько лет курировала в городской администрации жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Под ее руководством был создан новый музей истории и культуры Новополоцка и проведена модернизация роддома.

Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко отправил в отставку главного идеолога Беларуси
Не очень публичная семья. У Кочановой две дочери: одна выбрала для себя дорогу медика, вторая изучала иностранные языки. Дочери чиновницы не гонятся за публичностью: интервью с ними найти не удалось. Стала уже Наталья Ивановна и бабушкой — у ее старшей дочери Ольги двое детей.

Любительница чтения. Наталья Кочанова много раз публично заявляла о своей любви к книге — так, в одном из интервью она признавалась, что перечитывать любит Толстого и Достоевского. Активно поддерживала она и проведение Дня белорусской письменности — регулярно посещала мероприятия и участвовала в их подготовке.

Первая женщина-вице-премьер. Именно Наталья Кочанова первой в Беларуси смогла пройти по карьерной лестнице до поста вице-премьера республики — она была назначена на должность в 2014-м году. В среду 21 декабря она стала и первой женщиной-руководительницей Администрации президента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кочанова стала первой в истории женщиной, занявшей пост руководителя президентской администрации в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Обзор важнейших событий 21 декабря 2016 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика