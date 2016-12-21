МИНСК, 22 дек — Sputnik. Гуманитарная подгруппа по Украине смогла достичь ряда договоренностей по проблеме обмена пленными, сообщил портал РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-секретаря полпреда ДНР в контактной группе.

Последнее в этом году заседание контактной группы в Минске прошло накануне. Стороны переговоров заметили прогресс в ряде важных вопросов.

"Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными", — сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР Дениса Пушилина.

Уже вечером 21 декабря президент Украины Петр Порошенко помиловал большинство из 15 пленных, которых обещал передать ЛНР и ДНР — сообщение об этом появилось на сайте украинского лидера. На данный момент Порошенко помиловал девятерых пленных, решение о еще шести может быть принято в ближайшее время — они смогут встретить Новый год дома.

Также в среду трехсторонняя контактная группа предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с полуночи 24 декабря. Официальные представители ОБСЕ и глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер оценили эту инициативу положительно.

Переговоры по ситуации на Украине проходят в Минске с февраля 2015-го года. Тогда по итогам переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). Режим прекращения огня действует на Донбассе с 1 сентября 2015 года.