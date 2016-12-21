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Президент предложил на 35% сократить чиновников

22.12.2016 11:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил новой главе АП Наталье Кочановой и ее первому заму Максиму Рыженкову предложения правительства по сокращению численности государственного аппарата, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент в разговоре с новыми руководителями Администрации президента признал, что от обновления государственного аппарата "никуда не деться".

"Останутся работать только те, кто будет профессионален, образован, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов — нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять его на небывалую доселе высоту", — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, "госслужащих должно быть столько, сколько нужно". Он также признал, что в Беларуси "слишком раздут этот институт".

"Оставшиеся госслужащие, как и военные люди, должны получить самый высокий статус. Но это должен быть оптимальный минимум в стране. Лишних людей в госаппарате быть не должно", — добавил Лукашенко.

Главе государства докладывали, что в Беларуси из расчетов на численность населения госаппарат "наиболее минимальный и оптимальный в мире".

"Но я вижу, что мы еще можем двигаться. Мы планировали 50% сократить. Очень тяжело будет на первом этапе. Правительство предлагает, и я направил вам эти документы сегодня — порядка 30% получается, даже 33-35%. Это хороший шаг на этом этапе", — сказал он.

Президент подчеркнул, что "лишние чиновники, которые друг у друга порой болтаются под ногами" — это вред. Некоторые функции чиновников он предложил сократить и "перенести на предприятия".

Инициатива по сокращению численности чиновников в Беларуси возникла несколько лет назад, тогда же госаппарат уже проходил первые этапы оптимизации для избегания дублирования функций и полномочий.

 
Теги: Минск
 
 
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Изначально планировалось сокращение половины численности госаппарата, однако на первом этапе, по словам Лукашенко, будет тяжело.

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